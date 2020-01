Endise Postimehe ajakirjaniku Anneli Ammase sõbrad asutasid ajakirjanduspreemia

«Eesti esimese erakapitalil põhineva maakonnalehe Lääne Elu üks asutajatest, maakonnalehest säravat karjääri alustanud ja hiljem n-ö suurde ajakirjandusse suundunud, Bonnieri preemiaga pärjatud, meie hea kaasteeline ja sõber Anneli Ammas tõestas oma elu ja tööga, et hea ajakirjandus põhineb inimlikel väärtustel, oskusel pealinnast kaugemale näha, Eestimaa armastamisel, kustumatul janul teadmisi täiendada, sõna valdamisel, oma lugude ainese tundmisel, oma lugude kangelastest hoolimisel,» teatavad preemia asutajad maakonnalehtede peatoimetajatele saadetud kirjas.

«Me ei otsi maakonnalehtedest parimat uudist ega parimat arvamus-, olemus- või uurimuslugu. Me otsime hingestatud töö ja hooliva ellusuhtumisega säravat isiksust, maakondliku ajakirjanduse tulekandjat, kelle töö vääristab põhimõtet, et hea ajakirjandus leegitseva tulena mitte ainult ei kõrveta, vaid ka soojendab. See tähendab ajakirjandusliku oskuslikkuse ja erialase kutsemeisterlikkuse ühendatust sooja inimlikkusega,» lisavad Ammase sõbrad.