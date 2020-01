Michal: Kaljulaidi unistus paistab taas olla kodus tagasi, Keskerakonnaga

Kristen Michali arvates sammub Raimond Kaljulaid Keskerakonna varjus ja seda kinnitab Michalile tema tänane «Otse Postimehest» antud intervjuu. «Ka täna positsioneerib ta teadlikult sotsid poliitiliselt Keskerakond lightiks, töövarjuks, vastandudes Reformierakonnaga, mitte linnas ainuvõimu hoidva parteiga ja tema probleemidega,» nendib Reformierakonna Tallinna piirkonna juht. «Kuna Kaljulaid igatseb kõnetada peamiselt neid venekeelseid valijaid, kes on Keskerakonna-EKRE valitsuses juba pettunud ning otsivad Keskerakonna toetamisele pehmet alternatiiv, on see käitumisjoon valiku paratamatu tagajärg,» leiab Michal.

Ta märgib, et Tallinnas on opositsioonis Reformierakond, Isamaa, EKRE ja sotsid ning nad kõik teevad omavahel koostööd. «Ka SDE hääletas, nelja erakonna koostööna, Taavi Aasa umbusalduse poolt poolteist aastat tagasi Tallinna linnatranspordi valdkonnas suure varguskahtluse ja Keskerakondliku omade soosimise tõttu,» selgitas Michal, märkides, et Kaljulaid oli vist alles Keskerakonna siseringis. «Oleks see koostöö välistatud, poleks täna seis 38 opositsiooni 40 koalitsioonisaadiku vastu, võimulolijaid pinges hoidmas ja nende sõrmedele vaatamas,» selgitas Michal.

«Millist koostööd keegi kellegiga teha saab otsustab siiski valija, andes mandaadi volikogusse. Paar aastat ette tehtud välistused vaid kinnistavad Keskerakonna võimu ning alternatiivi puudumist Tallinnas. Kaljulaidi unistus paistab taas olla kodus tagasi, Keskerakonnaga. Ehkki Tallinna tegelikud alternatiivid algavad sellest, kas Keskpartei võimu tahetakse toetada olukorras, kus neil ainuvõimu variant kadumas on,» leidis ta.

«Seega taolise jutu ajamine on osa Kaljulaiu kampaaniaplaanist olla Keskerakond kaks. Et jääda silma Keskerakonna valijatele ja jagada nende hääli enda kasuks ringi,» rääkis Michal, küsides, kas Kaljulaidil oleks midagi muud öelda. «Tema panused on lootusel, et Keskerakond toob nad tuppa. Saamata ise aru, et just Keskerakonnal on kõige vähem vaja Keskerakond kahte, kes nende valijaid nopib.»

«Pealegi, maailmavaatelised valikud juba kinnitavad sama. Juba väljaöeldust teame, et Kaljulaiu sotsid seisaks eestikeelsele haridusele ülemineku vastu, toetaks riigis kodakondsuse lihtsustatud jagamist ja räägiks, et tasuta transport, mis Tallinna näitel on viinud suurema autostumiseni, võiks hoopis laieneda,» ütles Michal. Michali sõnul Reformierakond eelistab eestikeelset haridust lasteaias, kodakondsust sünnijärgsetele kodanikele ja ühendustes uut kvaliteeti, uusi trammiühendusi, turvalisi rattateid.

«Vaadates alanud Sotside ja Keskerakonna sõnumite saatmist vene valijale paistab Kaljulaid kibe konkurent Keskerakonnale, ülepakkumisi teevad mõlemad parteid. Selle taktika osa on vastanduse otsimine Reformierakonnaga, unustades, et Tallinnas on probleemiks süsteemne läbipõimumine, mille autor ja allikas on ainuvõimul olevad ninasarvikud,» leiab Michal.