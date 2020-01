Zooloog: mis saab koaaladest pärast päästmist?

Kuigi Austraalias on avatud maailma ainus koaalahaigla, mis praegusel ajal meenutab pigem laatsareti, ei ole see loomade päästmiseks piisav. Lisaks sellele ei saa Kängurusaare (Kangaroo Island) koaalasid ümber paigutada, kuna tegemist on ainsa koaalade populatsiooniga, mis ei ole klamüüdiasse nakatunud. Kängurusaare koaalasid plaanitakse aidata kohapeal.

Zooloog Lennart Lennuk selgitas intervjuus Ringvaatele, et koaalad toituvad vaid eukalüptilehtedest. Kagu-Austraalia tulekahjud on hetkel kõige ulatuslikumad ja just seal asuvad eukalüptimetsad. «Nad küll päästavad neid, aga probleem on see, et kuhu nad tagasi panna,» kommenteeris zooloog.

Kui loomad pääsevad põlengutest, on järgmiseks probleemiks mahapõlenud metsas toidu leidmine. Lennuk selgitab, et Austraalia looduses on palju metskasse ja rebaseid, kes on toitu otsivatele metsloomadele järgmiseks ohuks. Hädas on ka uruloomad, näiteks koaala sugulased vombatid, kes kuumale ilmale ja põuale eelistavad maa-aluseid urgusid. Põlengutest on neil keerulisem urus peitumise tõttu pääseda.

«Väga mitme liigi puhul tuleb teha väga konkreetseid ja kiireid otsuseid,» ütles zooloog. Samuti usub ta, et paljudel liikidel tuleks nüüdsest ohukategooriat muuta.