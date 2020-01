Jüri Ratas: teie hoovi võib selle tuuliku püsti panna, minu hoovi mitte

Põlevkivitööstus on langemas ja selle aasta suveks valmib põlevkiviõli eelrafineerimistehase eelprojekt. Eesti Energia prognoosi kohaselt on vedelkütustele veel järgmised 20 aastat nõudlust. Peaminister väljendas tänaõhtuses «Esimese stuudio» intervjuus arvamust, et keskkonnale oleks kindlasti kasulikum ka põlevkiviõlist loobumine, ometi ei ole ühiskond hüplikeks muudatusteks valmis.

Kliimamuutus on Ratase sõnul aktuaalne teema ja lisab, et oleks aeg muutusteks ja lahendusteks: «See kliimadebatt võiks jõuda pealkirjadest edasi.» Kvoodid seavad põlevkivi kaevandamisele piirid ja järgmiseks allikaks võiks olla põlevkiviõli või hoopis tuuleenergia. «Ütleme, et alternatiiv on tuuleenergia. Teie tagahoovi võib selle tuuliku püsti panna, aga minu tagahoovi seda ei tohi püsti panna,» tõi peaminister näite, miks paljud tuulepargid ühiskonna vastuseisu tõttu rajamata on.

Inimtegevusel on kliimamuutustele kindlasti mingisugune mõju olnud ja 2020. aastal võiks kliima võtmes keskenduda Eesti loodusvarade kasutusele ja analüüsile. Ratas meenutas Tartu tselluloositehase rajamise planeerimist, mil ainuüksi uuringud ühiskonnas tugeva vastukaja leidsid.