Iraagist Kuveiti evakueerunud Eesti kaitseväelane: olukord on muutunud väga pinevaks

Vanemstaabiohvitserina teeniv kolonel Miil ütles täna hommikul kaitseväele antud intervjuus, et Iraagis on pinged läinud väga suureks ja seetõttu otsustati inimeste turvalisuse huvides kolida staap ümber Kuveiti.

Kolonel Miili sõnul oli eile Bagdadis suhteliselt rahulik, kuid arvestades öist raketirünnakut on olukord pinev. «Kõik indikatsioonid näitavad, et rünnakut organiseeris ja juhtis Iraan. See tähendab, et üldine olukord on läinud palju-palju pinevamaks,» ütles Miil.