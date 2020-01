Herem: Eesti kaitseväelased liiguvad Iraagist Kuveiti

Martin Herem rääkis, et täna kella 18 ajal tuli info, et Taani üksused liiguvad Iraagist Kuveiti ja sama teevad järgneva ööpäeva jooksul ka Eesti üksused. «Meie sõdurid on saanud käsu liikuda Kuveiti.»

Herem selgitas, et Eesti lähtub Iraagis koalitsioonijõudude tegevusest ning liikumist on nimetatud ajutiseks. «Loodame, et saame jätkata Iraagis seda, mida me teinud oleme, iraaklaste väljaõppega,» ütles kindralmajor.

Kaitseväe juhataja ei saanud kinnitada, kust kohast tuli Eesti üksustele hoiatus, et Iraan laseb raketid USA baaside pihta Iraagis. «Üle kümne raketi tabas baasi. Ma ei saa öelda, et see ei oleks olnud tõsine, mu meelest oli see päris tõsine,» leidis Herem.

Tema andmetel funktsioneerib baas täna 100 protsendiliselt ning tema teada, ei saanud baasis olijatest keegi viga.

Eesti üksused said Heremi sõnul eile õhtul teada, et rünnak toimub ning liikusid baasist välja. «Täna hommikuks olid nad baasis tagasi,» lausus ta.

Praegu on Eesti kaitseväele kõige kriitilisem otsus see, kas uue aasta alguses saadavad nad uue rotatsiooni sinna või mitte. Heremi sõnul võiksid eestlased Kuveidis veel edasi olla, elutingimused on normaalsed. «Meie eesmärk on näidata üles tahet, et me võime teha edasi seda tööd, mida me seni oleme teinud. Ma võin kinnitada, et Iraagi üksused on olnud üsna rahul. Minu teada ei olnud nad õnnelikud, et väljaõpe ei jätku,» selgitas ta, millised on eestlaste prioriteedid Iraagis.