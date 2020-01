Eestis elab 147 riigi kodanikke

Rahvastikuregistri andmetel elas käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga Eestis 1 337 039 inimest. Neist 1 132 022 on Eesti kodanikud.

Määratlemata kodakondsusega inimesi elas Eestis käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga 71 051. Eelmise aasta esimese jaanuari seisuga elas Eestis 76 148 määratlemata kodakondsusega inimest. Seega on määratlemata kodakondsusega inimeste arv aasta jooksul vähenenud 6,7 protsenti.

Rahvastikuregistri andmete täpsustamise tõttu vähenes Eestis elavate inimeste arv ligi 30 000 võrra. Pea pooled neist, kelle andmed registrist kustutati, on välisriikide, eeskätt Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.

Siseministeeriumi Rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas selgitas, et vähenemise põhjuseks on registriandmete täpsustamine. «Vähenemine ei tähenda reaalselt, et oleks toimunud inimeste liikumine,» ütles Pungas. «Tegelikult tehti registrites puhastus.»