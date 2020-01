Riik plaanib lihtsustada hooldusõiguse jagamist

Pere- ehk vanemluslepituse süsteemi loomise eesmärk on võimaldada vanemate lahkumineku korral laste heaolust lähtuvate kokkulepete sõlmimine. Võrreldes kohtumenetlusega on vanemluslepitus lihtsam lahendus. Samuti aitaks see vähendada lahutuse negatiivset mõju lastele.