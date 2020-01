Tellijale

Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsleri Toomas Kevvai haldusalas on ka veterinaar- ja toiduamet, üks peaosalistest listeeriaskandaalis. Tollane minister põhjendas ametikoha kaotamise soovi usaldamatusega oma asekantsleri töö suhtes. «Sellega ma tagan Eestis toiduohutuse valdkonna töö, et see oleks perfektne. Praegu on seal probleeme, seda näitas ka toiduohutuse audit,» kommenteeris Järvik, kelle sõnul hakkas ministeerium tema vastu töötama.