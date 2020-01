Paljud nõukaaegsed lasteaiad ei vasta tervisekaitsenõuetele

Tüüpprojekti järgi ehitatud lasteaedu on pealinnas 20 ja nüüd on Tallinn otsustanud need maha lammutada. Tallinna haridusameti juhi Andres Pajula sõnul on aastakümneid tagasi ehitatud lasteaiad nii amortiseerunud, et nende kordategemine on kallim kui uue maja ehitamine. Liiatigi näevad nõuded ette, et aastaks 2030 peab iga lapse jaoks olema neli ruutmeetrit põrandapinda.

«Kui me saame pärast renoveerimist seisu, kus lasteaias tohib rühmas olla kümme või 12 last, siis see ei ole normaalne,» ütles Pajula ERR-ile.

Kuigi kõik lasteaiad ei vaja renoveerimist, on pealinnal kümne aastaga vaja korda teha ligi sadakond lasteaeda. Ühe lasteaia remont läheb hinnanguliselt maksma viis kuni seitse miljonit eurot.

«Eelisjärjekorras alustame renoveerimist nendest lasteaedadest, kuhu võimalikult palju lapsi läheb ehk üle kümnerühmalistest lasteaedadest. Kui igas linnaosas neid ei ole, siis ka väiksemad. Oleks lootnud, et aastal 2020 oleks mõni lasteaed valmis saanud, aga teades seda, et sellega tegeleb linnavaraamet, siis ma loodan, et 2021. aastal on palju põhjust avada lasteaedu,» rääkis Pajula ERR-ile.

Kuna prognoositavalt hakkab laste arv lähiajal Tallinnas kiiresti vähenema, siis pole otstarbekas kõigi mahalammutatud lasteaedade asemele uusi ehitada.

Tallinnas on praegu 125 munitsipaallasteaeda ja enamik neist on ehitatud 40–50 aastat tagasi. Neist 125 vaid kümme on sellised, mis on ehitatud viimase 17 aasta jooksul. Ja veel kümme on viimase 17 aasta jooksul renoveeritud. Ülejäänud 105 lasteaiast lammutatakse umbes paarkümmend, kuid kõigi lammutatud lasteaedade asemele uut maja ei ehitata, vaid ligikaudu 80 maja tuleb põhjalikult renoveerida.