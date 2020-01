Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud mees oli raskes alkoholijoobes

«Nende asjade puhul saab alati midagi teha. Ja see, mida saab teha, on see, et see isik, kes on sellises joobes, ei istu autorooli, ei lähe sõitma. Need inimesed, kes sellised teod toime panevad, on ise need, kes saaksid seda ära hoida, jättes oma teod tegemata,» sõnas Amur.