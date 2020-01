Selge kõneleja tiitli saavad Kaja Kärner, Sander Rebane ja Ita Ever

Kuulmislangusega inimesi on umbes 20 protsenti elanikkonnast ja see näitab kasvutrendi. Seepärast on väga oluline, et teleri või raadio kaudu edastatav info oleks arusaadav kõigile. Ka teatris, kus alati pole subtiitreid, on näitleja selge hääl ja hea diktsioon võtmetähtsusega.