Video ⟩ Kofkin kohtuotsusest: üheksa aastat on mind jälitatud ja igatpidi pealt kuulatud

«Üheksa aastat on see asi käinud, mind on jälitatud, mind on igatpidi pealt kuulatud, minust on kirjanduses üheksa aastat ainult negatiivset kirjutatud ja mul ei ole praegu kommentaare,» ütles Alexander Kofkin Postimehele.

Kofkini kaitsja, vandeadvokaat Aivar Pilv ütles, et nad on kogu kohtuprotsessi jooksul juhtinud tähelepanu mõistliku menetlusaja kriteeriumite täitumisele. «Kohus vahepeal menetluses meiega ei nõustunud, aga sellest meie viimasest taotlusest on kohtuotsuse ajaks möödunud enam kui aasta, seetõttu meie arvates mõistlik menetlusaeg on sellega Alexander Kofkini suhtes möödunud. Aga me leidsime ka vaidluses, et süüteo koosseisu tema tegevuses ei esine,» selgitas Aivar Pilv. «Kohus küll praegu jättis oma otsuses hinnangu andmata nendele süütegudele, aga mõistliku menetlusaja nõude rikkumise tõttu on menetlus lõpetatud.»