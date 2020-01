Prokuratuur kaebab Savisaare protsessi osaliste õigeksmõistmise ilmselt edasi

Perni sõnul läheb prokuratuur kriminaalasjaga kohtusse alati arvestusega, et kohtuotsus võib olla nii süüdimõistev kui ka õigeksmõistev. «Ma ei saa öelda, et otsus oli prokuratuuri jaoks pettumus, kuid loomulikult, prokuratuuri taotlus oli inimeste süüdimõistmine, mitte õigeksmõistmine,» lausus Pern.

«Tegelikkuses kohus ei väljendanud, millistele tõenditele tuginedes süüalused õigeks mõisteti või millised etteheited on kohtul prokuratuuri või menetlejate tegevusele. Enne, kui ma pole saanud kohtuotsuse terviktekstiga tutvuda, ei saa ma võtta seisukohta, kas me oleme teinud halba tööd või kas on olnud menetluses puudujääke,» ütles Pern.