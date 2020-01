Kallo kaitsja: vaidlustan Kallo süüdimõistmise ringkonnakohtus

Vandeadvokaat Kristi Rande ütles, et vaidlustab teisipäevase maakohtu otsuse Kallo süüdimõistmise osas kindlasti ringkonnakohtus. «Igal juhul vaidlustan maakohtu otsuse,» kinnitas ta.

Kohus leidis, et Kallo süü altkäemaksu võtmisele ja andmisele kaasa aitamises ja altkäemaksu vahendamises on tõendatud ja mõistis talle tingimisi pooleteise aasta pikkuse vangistuse kaheaastase katseajaga. Keelatud annetuse tegemise episoodis mõistis kohus Kallo õigeks.

Kohtunik Anne Rebane selgitas pärast kohtuotsuse resolutiivosa kuulutamist, et Tuulbergi ja Kunmani osas leidis kohus, et nende tegevuses puudus kuriteokoosseis, kuid Kofkini osas on igaljuhul mõistlik menetlusaeg juba läbi või iga hetk lõppemas.