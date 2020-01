Helme tahab võrdsustada purjuspäi hukkunuga õnnetuse põhjustamise tapmisega

Helme sõnul näitas viimase nädalavahetuse traagiline sündmus Saaremaal, et jätkuvalt on Eesti liikluses turvalisuse tagamisel probleemiks sõiduki joobes juhtimine. Siseminister saatis justiitsministrile, sotsiaalministrile ning majandus- ja kommunikatsiooniministrile ettepanekud, et vähendada joobes peaga rooli istumise ja sõiduki juhtimise tõenäosust.

«Liikluskuritegevuse probleemidega on silmitsi seisnud pea kõik valitsuse koosseisud. Karistusi on muudetud karmimaks, kuid hinnates hiljutisi sündmusi ja vaadates viimaste aastate statistikat, võib väita, et ainult karistuste vähesel määral karmistamine antud probleemile lahendust ei too,» märkis Helme. «Kannatanutega toimunud liiklusõnnetuste arv, kus sõiduki juht on olnud joobeseisundis, on jäänud suurusjärgus samaks,» lisas ta.