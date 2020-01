Edgar Savisaar: Kalev Kallo on Eesti poliitika kõige ausam inimene

«Ma usun, et riigikohus kolmandas astmes mõistab ka tema õigeks. Ma saan aru, et praegu oli vaja näidata, et keegi ikka on milleski süüdi. Aga ilmaasjata, et nad püüavad Kallo peale niimoodi seda asja juhtida,» ütles Savisaar rahvusringhäälingu raadiouudistele.