Terapeut: petuskeemis mängib rolli kiindumusteooria

Petuskeemi ohvrirollist pääsenud Erika Gering selgitas, kuidas tutvumisportaalis kohatud George palus pärast paarinädalast suhtlust, et naine end tema tütrele tutvustaks. Kuigi mees saatis talle kolmandas meilivestluses armastuskirju ja tütar nimetas Erikat enda uue emana, oli naises õrnõhk lootus, et tegemist on vaid kultuurierinevustega. «Aitäh kallis ema, et armastad mu isa,» kirjutas George'i väidetav internaatkoolis õppiv tütar. Kahtlus oli õigustatud, kuna paar nädalat hiljem palus seninägemata George tal tütrele 1500 naela saata. Erika sellele palvele ei vastanud ning pöördus politseisse. «Mina lõpetasin kohe suhtluse ära, aga see pommitamine on jätkunud ausaltöeldes,» lisas ta.