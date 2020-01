Vaher: roolijoodikute ohjeldamisel on suured võimalused kogukonnal

Seekordses «Esimeses stuudios» oli jutuks möödunud nädalavahetusel Saaremaal kolm inimelu nõudnud liiklusõnnetus ja taoliste tragöödiate ärahoidmise võimalused. PPA juht avaldas arvamust, et roolijoodikut ümbritseval kohalikul kogukonnal on selles väga suur roll. «Kas tööandja ei peaks olema see, kes teab, et tal töötab inimene, kellele meeldib purjus peaga sõita,» tõi Vaher näiteks.

«Mul on usku, et kui kogukond võtab kätte ja teeb endast oleneva, et purjus juht ei jõuaks rooli, siis see on kõige suurem meede,» märkis Vaher.