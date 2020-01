Abielu määratlemist mehe ja naise liiduna toetab 59 protsenti

Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Isamaa koalitsioonilepingus on kirjas, et 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal viiakse läbi rahvahääletus ettepaneku kohta täiendada põhiseadust määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Sellest tulenevalt küsiti inimestelt, kas nende arvates tuleks põhiseadust täiendada nii, et abielu sõnastataks kui ainult ühe naise ja ühe mehe vaheline liit? 59 protsenti küsitletutest vastas «jah» või «pigem jah», 33 protsenti «pigem ei» või «ei» ning kaheksa protsenti ei osanud oma eelistust kujundada.

Koalitsioonierakondadel on oma valijate hulgas sellele ettepanekule selge toetus - EKRE puhul 92 protsenti, Isamaal 84 protsenti ja Keskerakond 73 protsenti. Kuigi Sotsiaaldemokraatide, Reformierakonna ja Eesti 200 toetajad on sellele ettepanekule palju rohkem vastu, on ka nende seas märkimisväärne hulk, kes on selle ettepaneku poolt, vastavalt 33, 38 ja 52 protsenti.