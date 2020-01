Jaak Madison kritiseeris Euroopa Parlamenti: kas tõesti on sellised seisukohad siin aktsepteeritud

«Täpselt kolm kuud tagasi toimunud Poola parlamendivalimistel toetas üle 43% poolakatest tänast valitsust ja võimuerakonda. Poolakad olid väga hästi teadlikud justiitsreformi vajalikkusest ja sisust, mis sai alguse juba kolm aastat tagasi,» rääkis Madison, lisades, et see legaliseeris poliitiliselt võimuerakonna kava õigussüsteemi uuendada. «Lisaks on paljud kriitikutest kohtunikud väitnud, et nad on andnud vande teenida Poola õigussüsteemi, kuigi tegelikult on reformist puudutatud kohtunikud andnud oma vande Nõukogude Poolale ja sellest ka tuleneb põhjus reformi vajaduseks», ütles Madison.