Siseminister: roolijoodikud tuleb ühiskonnast isoleerida

«Aasta algus on kahjuks olnud väga must Eesti liikluses. Väga ränk,» ütles peaminister Jüri Ratas (Keskerakond) täna valitsue pressikonverentsil, viidates eilsele päevale, kus kaheksas raskes liiklusõnnetuses hukkus kaks inimest ja üheksa liiklejat said viga, nende hulgas ka mitu last, aga ka nädalavahetusel roolijoodiku põhjustatud avariile Saaremaal, mis nõudis kolme inimese elu ja kus kaks inimest, sh õnnetuse tekitaja, toimetati raskete vigastustega kopteriga Tallinnasse haiglasse.

«Mul on hea meel, et siseminister ja -ministeerium võtavad seda teemat väga tõsiselt, et töötada välja uusi lahendusi, kuidas teha kõik selleks, et preventatiivselt selliseid traagilisi intsidente Eesti teedel liikluses vähendada,» sõnas Ratas.

«Ma absoluutselt ei nõustu nende pehmotsevate seisukohtadega, et ai, tegemist on haigete inimestega, keda tuleb ikkagi kasvatada ja ravida. Minu kindel veendumus on, et retsidiivsed tegelased tuleb roolist otsustavalt kõrvaldada. Ja selle üks moodus on nad ühiskonnast isoleerida. Et nad ei saaks kurja teha. Ei ole mingit põhjendust, et olin nii purjus, et otsustasin sõitma minna. No kuulge! Mis põhjendus see niisugune on? Olin nii purjus, et otsustasin kellegi maha lüüa. Andke mulle andeks! Kasvatage mind ümber! Ravige mind! – No nii ei saa!» selgitas minister.