Valitsus liidab mitu ametit kokku haridus- ja noorteametiks

Haridus- ja teadusministeeriumi tellitud ja rakendusuuringute keskuse CentAR koostatud analüüsi kohaselt on eelistatud stsenaarium see, et ministeeriumi haldusala asutustest võiksid tegutseda noorte ja hariduse valdkonna asutused koos ning keeleamet eraldi. Sellist kava toetasid lisaks välistele analüütikutele ka ministeeriumi juhtkond ning haldusala asutuste konsolideerimise juhtrühm.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps lausus valitsuskabinetis ministritele plaani tutvustades, et see võimaldab parandada koostööd ja juhtimist, kasvatada sidusust ministeeriumi vastutusvaldkondade vahel, muuta tööjaotus selgemaks ja loogilisemaks, vähendada dubleerimist ning hoida kokku kulusid.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on ees riigiasutuste ühendamine nii sisu kui ka korralduse tasandil. «Need ümberkorraldused on seotud riigireformiga, et muuta riigi toimimine paremaks ja tõhusamaks,» lisas Aab. «Ühendameti loomine ei puuduta üksnes hariduselu, vaid laiemalt tervet ühiskonda. Näiteks tulevikus on vähem tööülesannete dubleerimisi erinevates ametites, mis muudab asjaajamise riigile, huvigruppidele ja inimestele lihtsamaks.»