Kaubanduskoja juht: tööandjal on võimatu kontrollida võõrtöölise maksulaekumist

Valitsuses on arutlusel seaduseelnõu, mis kohustaks tööandjaid kontrollima võõrtöölise tausta: kas välistööline tegutseb siin seaduspäraselt ja kas riigimaksud on tasutud. «Praegu justkui soovitakse kontrollimise ülesanne suunata tööandjatele, kes peaksid vastutama selle eest, et nõuded oleks täidetud. Kas maksud on tasutud õiguspäraselt ja millise töötasu pealt? Kas ja kui palju makstakse sellele renditöötajale palka? Sisuliselt on seda võimatu teha,» kinnitas Kaubanduskoja juht.

Mait Palts FOTO: TAIRO LUTTER / POSTIMEES

Kaubanduskoja peadirektor tõi näiteks meedias enim kõneainet pakkunud renditöötajate olukorra Poola firmast. «Ukraina inimesed on võetud Poola rendiettevõtte palgale ja suunatud Eestisse tööle, ehk rentinud töötajad Eesti ettevõtjale välja. Palkade maksmine on rendiettevõtte ja töötaja vaheline asi. Tööleping on konfidentsiaalne dokument. Tööandja peaks nüüd hakkama kontrollima, millistes tingimustes on Poola ettevõtte ja Ukraina töötaja olukord. Ka kõige parema tahtmise juures ei ole võimalik seda informatsiooni tööandjal hankida. Lisaks ei oli võimalik veenduda ka selle informatsiooni usaldusväärsuses. Selleks puuduvad tegelikkuses igasugused hoovad,» selgitas Mait Palts.

Aastast 2011 Kaubandus- ja tööstuskoja juhi ametit pidanud Mait Palts hoiatas, et kui seaduseelnõu peaks sellisel kujul läbi minema, siis tekib ainult sisutu paberimajandus. «Fiktiivselt on paberi peal ju võimalik näidata kõike. Küllap teenused lähevad kallimaks ja kirjutatakse vastavad paberid, aga sisuliselt mitte midagi ei muutu. Tööd tuleb lihtsalt juurde ja riskid kasvavad,» sõnas Palts.