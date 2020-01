RMK juht: oleme Kurgjal metsa raiunud ette antud reeglite järgi

Aigar Kallas selgitas «Esimeses stuudios», et lageraie on üks metsamajandamise viise, mis annab kõige efektiivsema võimaluse metsa uuendada. Mis Kurgjasse puutub, siis sealne riigimets jõudis Kallase sõnul sellisesse vanusesse, kus oli aeg see maha raiuda ning uus mets asemele istutada.

Piirkondades, kus elab rohkem rahvast, püüab RMK võtta kohalike võimudega või kogukondade esindajatega kontakti ja kavandatavast raietööst rääkida. Kurgjal võis Kallase arvates probleem tekkida seetõttu, et RMK esindajad ei teadnud, kellega ühendust võtta.

RMK juht möönis, et Kurgja raiemahtude kohta avaldatud andmed erinevad. On räägitud koguni 80 hektarist, kuid Kallase sõnul on seal raiekohti 12-15 ning metsa on kavas maha võtta ühtekokku 35 hektaril.

Mis puutub ornitoloogide väitesse, et raietöödega kahjustati Kurgjal kanakulli pesitsuskohti, siis see ei vasta Kallase sõnul tõele: kanakulli pesa ei asu riigimaal ning RMK ei saanud seda kuidagi häirida.