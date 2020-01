Poetöötajad viisid Lasnamäelt leitud suure summa sularaha politseisse

«Kaupluse töötajad tuvastasid videosalvestuste abil, et raha kaotas mees, kes on varemgi nende poodi külastanud. Kuna mees pole ise viimaste päevade jooksul poodi pöördunud, toimetati leitud sularaha eile politseijaoskonda. Loodame, et raha leiab omaniku üles,» ütles Ida-Harju politseijaoskonna juhtivspetsialist Karina Fesjuk.