Jüri Ratas kohtus rootsi peaministriga

«Rootsi on meie lähedane partner ja sõber, kellega teeme palju koostööd,» ütles peaminister Jüri Ratas. Tema sõnul on Rootsi ja Eesti Euroopa Liidus lähedased partnerid ja kahel riigil on väga head majandussuhted. Lisaks on Eesti tänavu Põhja- ja Baltimaade koostöö eestvedaja, mis soodustab riikide vahel tihedamaid kohtumisi.