Kogumispunktid ei aita: tekkisid ebaturvalised kuusehunnikud

Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et tekkinud olukord on murettekitav. «Vaatamata linnaosavalitsuse avatud kogumispunktidele on kuuskede hunnikud tekitatud majade ja autode kõrvale, mis on ilmselgelt väga ebaturvaline. Piisab kellegi rumalusest või pahatahtlikkusest ning tekkida võib suur kahju elanike varale. Samuti on kilesse mässitud kuused, mis on jäetud hoovidesse ja loobitud põõsastesse keskkonda reostav ning lisaks ka kole vaatepilt,» ütles linnaosavanem.