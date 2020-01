Kohtla-Järve sotsiaalmaja tulekahjus hukkus inimene

Täna kell 2.11 sai häirekeskus teate, et Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla teel asuvas sotsiaalmajas on tulekahju kolmandal korrusel asuvas toas, kus inimesed sees, majas on palju inimesi, kes on paanikas, teatas päästeamet.