Selgusid aasta naiskodukaitsja ja aasta kaitseliitlane

Aasta naiskodukaitsjat Ruth Maadlat on Võrumaa ringkond iseloomustanud järgmiselt: «Ta on silmapaistev ja kohusetundlik liige, kes ei karda kunagi oma arvamust ja mõtteid välja öelda. Tema abiga sai koostatud Võrumaa ringkonna ergutuste andmise statuut ning just tema on see, kes peab kindlat korda ringkonna liikmemaksu tasumiste üle. Sel aastal lõpetas ta laskur-sanitari erialakursuse ning nüüd omandab koos kaitseliitlastega teadmisi sõdurioskuste kursusel. Ta oli ka üks neljast naisest, kes möödunud aastal Admiral Pitka luurevõistlusel saavutas 28 võistkonna konkurentsis 10. koha, mis on läbi aegade parim koht naiste arvestuses.»