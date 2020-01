Paet: Euroopa kaitsekoostöö tugevdamine ei tähenda NATO õõnestamist

«Euroopa Parlament võttis lõppeval nädalal vastu raporti ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta. Olin selle raporti variraportöör,» kirjutab Paet sotsiaalmeedias. «Ütlesin Euroopa Parlamendi täiskogu istungil peetud sõnavõtus, et Euroopa Liit peab tugevdama oma sõjalist võimekust, sest vastasel juhul ei ole ELil piisavalt mõju näiteks USA, Venemaa ja Hiina kõrval. Selleks, et Euroopa Liitu ülemaailmsetes küsimustes kuulda ja tõsiselt võetaks, peab ELil olema terviklik ja tugev välispoliitika. See hõlmab nii diplomaatiat, arengukoostööd, väliskaubandust, kui ka julgeoleku- ja kaitsepoliitikat. Need valdkonnad peavad moodustama terviku.»

Paeti hinnangul on võrreldes mõne aasta taguse ajaga ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika valdkonnas palju ära tehtud, kuid vaatamata sellele peab töö jätkuma ning kõik liikmesriigid peavad Euroopa Liidu ühise kaitsepoliitika põhimõtet tõsiselt võtma.

«Euroopa Liit peab tegema tihedat koostööd NATO ja teiste samameelsete partneritega. Tugevama Euroopa kaitsekoostöö loomine ei tähenda NATO õõnestamist – just vastupidi,» selgitas Paet. «Tugev Euroopa Liit on ka tugevam partner NATOle. Olgu selle väljundiks siis Euroopa suurem sõjaline võimekus, uutesse kaitsetehnoloogia leiutisesse investeerimine või midagi muud. Arvestades Euroopa Liidu suurust ja võimekust, on elementaarne, et EL suudaks vajadusel ennast kaitsta.»

«Just sel põhjusel on tõhus koostöö NATO, USA, Kanada ja teiste liitlastega äärmiselt oluline. Selleks, et kaitsta rahvusvahelise õiguse põhimõtteid ja multilateraalset korda, peab Euroopa Liit omama sõjalist võimekust. Vastasel juhul on meil pelgalt sõnad,» märkis Paet. «Seega peab Euroopa Liit kaitsepoliitikas võtma eesmärgiks omada nii hästi koolitatud sõjaväelasi, tehnilist võimekust kui ka tõhusat kaitsetööstust. See kõik nõuab raha ning poliitilistest erimeelsustest ülesaamist.»