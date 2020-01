Tšehhi hooldekodu põlengus hukkus kaheksa inimest

Põleng algas ühest ruumist ning kandus edasi kahte järgmisesse. Tulekahju põhjus on seni teadmata. Vejprty linnapea Jitka Gavdunova selgitas BBC-le, et hooldekodus olid suitsuandurid olemas, kuigi nõue sellele puudub. Ruumis, kus tuli algas, suitsuandurit siiski ei olnud. Linnapea lisas, et mõned asukad on varasemalt püüdnud hooldekodus tulekahju tekitada. Samuti on hooldekodus tööjõupuudus.