Jüri Ratas: õppetund erakonnale

Peaministri sõnul on Keskerakond seisnud Tartu heaolu ja edasise arengu eest. Samuti mainib ta, et erakonna valitsusaegadel on linnas tehtud palju olulist. «Oleme ülikoolilinnas valitsusvastutust kandnud väikese vahega alates 2001. aastast. Meie toel on heade mõtete linnas palju olulisi asju ära tehtud ning kindlasti anname oma panuse ka tulevikus,» kirjutab ta oma postituses.

«Keskerakonnas on alati olnud palju liikmeid ja erinevaid arvamusi, kuid oleme reeglina osanud lahendada oma vaidlused rahulikult läbirääkimiste teel,» teatas peaminister. «Püüdsime sama ka sel korral, kuid paraku edutult.» Kommenteerides erakonna taandumist opositsiooni leiab ta, et on, mida olukorrast õppida. «Tartu sündmused on kindlasti õppetund kogu meie erakonnale ja siit tuleb targemana edasi liikuda. Pingutame koos, et erakonda Tartus tugevdada ning järgmistele kohalikele valimistele ühtsena vastu minna,» sõnas Ratas.