Tallinna Linnatranspordi sõidukijuhtide alampalk tõuseb kuus protsenti

Kokku töötab Eesti suurimas ühistranspordi ettevõttes 1968 inimest, kellest 1070 on bussijuhid, 131 trammijuhid ja 96 trollibussi juhid. Iga tööpäeva tipphetkel sõidab pealinna tänavatel 421 bussi, 45 trammi ja 32 trollibussi, mis teenindavad ligi 400 000 sõitjat.

«Kollektiivlepingu tingimused on meile absoluutne miinimum, kuid pingutame igapäevaselt, et püsida konkurentsis parimate ühissõidukijuhtide värbamiseks,» selgitas Boroditš. Tema sõnul on ettevõtte jaoks väga oluline pakkuda töötajatele paremaid töötingimusi, mis tähendab nii tööandja kulul treenimisvõimalusi kui ka kaasaegseid töövahendeid. «Ühe osana selle eesmärgi täitmiseks oleme kiiresti uuendamas ettevõtte sõidukiparki. Järgmise viie aasta jooksul ostab Tallinna Linnatransport kokku 350 uut keskkonnasõbralikku ja mugavat gaasibussi ja kuni 23 kaasaegset trammi.»