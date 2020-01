Kohus võttis 28-aastase roolijoodiku vahi alla

Mees on varem korduvalt kriminaalkorras karistatud mootorsõiduki juhtimise eest joobeseisundis. Viimase karistuse kandmisest vabanes ta alles eelmise aasta juunis.

Viru ringkonnaprokuratuuri abiprokuröri Sofja Hristoforova sõnul läbis mees 2-aastase sõltuvusvastase ravi ning täies mahus liiklusohutusprogrammi. Seekord ei avaldanud need meetmed talle vajalikku mõju ning pärast vanglast vabanemist jätkas ta nii alkoholi tarvitamist kui ka ilma juhiloata ning joobeseisundis mootorsõiduki juhtimist.

«Kuna kõik leebemad meetmed on ennast ammendanud ning on äärmiselt tõenäoline, et mees jätkab uute samalaadsete kuritegude toimepanemist, otsustas prokuratuur taotleda tema vahistamist,» lisas abiprokurör Hristoforova.