Tallinnas algab Tähetorni tänava rekonstrueerimine

«Nii rajatakse uued jalg- ja kergliiklusteed ning rekonstrueeritakse olemasolev sõidutee,» märkis Klandorf. «Liiklejatel tuleb arvestada, et kui seni on raskeveokid läbinud Tähetorni tänavat, siis nüüd suunatakse need ajutiselt kuni teetööde lõppemiseni Pärnu maanteele.»

Töid teeb AS TREV-2 Grupp. Projektdokumentatsiooni koostas AS K-Projekt. Tööde lepinguline maksumus on umbes 4,2 miljonit eurot, millest 192 000 euro ulatuses on ehitustööde kaasfinantseerijaks AS Tallinna Vesi. Rekonstrueeritava tänavalõigu kogupikkus on 2,8 kilomeetrit. Lõplik tööde valmimise tähtaeg on lepingu järgselt 30. november 2020.