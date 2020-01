Tallinna TV kolib erakanalitesse

Tallinna linnavalitsus võttis kolmapäeval vastu sihtasutuse Tallinna Televisioon (TTV) uue põhikirja, mille järgi saab TTV tegutseda äriseadustikule vastavalt normaalse produktsioonifirmana.

«Kõige olulisem muudatus on see, et TTV on sellest hetkest, kui linnavolikogu põhikirja kinnitab, apoliitiline organisatsioon ehk sealt on välja viidud kõik elemendid, mis sätestasid näiteks nõukogu liikmete kohustusliku kuulumise Tallinna linnavolikokku,» selgitas abilinnapea Aivar Riisalu. Tema sõnul on ettevõte vabanenud piirangutest, mis teatud mõttes pärssisid selle normaalset konkureerimist produktsiooniturul.

TTV juhatuse liige Revo Raudjärv ütles, et kui varem edastas TTV oma programmi vabalevis üleriigilise tegevusloa alusel, siis nüüd tehakse Tallinna-keskseid saateid. TTV jõuab veebruarist vaatajateni läbi nelja telekanali. Esimene uus saade on «Tallinna panoraam», mis on Kanal 11 eetris pühapäeviti kell 17.30 ning saadet kordab ka Kanal 2.

Argipäeviti kell 18 on TV6 eetris «Tallinna uudised», mille kordust näeb hiljem TV3s. Samuti on TV3 «Seitsmestes uudistes» lühiülevaade Tallinna uudistest.

Kolmas Tallinna-keskne saade on «Tallinna kodanikud», mida vahendab TV3 kolmapäeviti kell 22.30 ning mida juhib Mihkel Raud. «Kuna saatejuht ja kogu saate meeskond on väga tugev, siis sellelt saatelt ootame väga palju, sellel on potentsiaal jõuda väga paljude inimesteni. Vähemasti rohkemate inimesteni, kui me jõudsime vabalevis olles,» ütles Raudjärv.