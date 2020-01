Perekonnaseisuametnik kuumaõhupalli pardale abielu sõlmima ei tule

«Abielu sõlmimise hind koosneb kahest komponendist. Üks on riiklik, seaduslik pool – riigilõiv. Teine on perekonnaseisuameti pakutavad teenusevõimalused,» selgitas Tallinna perekonnaseisuameti juhataja Karin Kask.

Uus hinnakiri puudutabki tema sõnul pidulikke kombetalitusi, mida amet viib läbi väljaspool nende Tallinna ruume noorpaari valitud paigas. Nüüdsest maksab abielu sõlmimine väljaspool perekonnaseisuameti ruume Tallinnas 400 eurot, väljaspool Tallinna Harjumaal 500 eurot ning mujal Eestis väljaspool Tallinna ja Harjumaad 700 eurot.

«Enamasti sõlmitakse need abielud ametniku vabast ajast, kas reede õhtul, laupäeval või pühapäeval. Ja need on seotud üsna suurte kuludega. Sinna hulka on arvestatud eksklusiivteenus, kus on eelnev kohtumine noorpaariga, nende ootuste ja soovide ärakuulamine, mis on oluliselt personaalsem kui see tekst, mida me pakume perekonnaseisuameti saalides. Siis veel kohaleminek, tseremoonia läbiviimine ja muud kulud, mis sellega kaasnevad. Selle tõttu katavadki selle teenuse hinna abiellujad ise. Abiellumise riigilõiv on endiselt 30 eurot, muutunud on kombetalituse hinnad,» rõhutas Kask.

Ta lisas, et teenuse hind võib tunduda kallis, aga kui ametnik peab sõitma näiteks Sangaste või Taagepera lossi või Otepääle, siis on see väga ajakulukas. «See hind ka võibolla omal moel piirab selliseid soove, sest meil on ka konkurendid – notarid, vaimulikud ja kõikide maakonnakeskuste perekonnaseisuametnikud. Me soovitamegi alati võtta kohalikke teenuseid, mis on kindlasti odavam,» rääkis Kask.

Kuna abielu sõlmimine väljaspool perekonnaseisuameti ruume ja tööst vabal ajal on ametnikule vabatahtlik, siis on kokkuleppe küsimus, kas ametnik on nõus minema abielu sõlmima sinna, kuhu noorpaar soovib.

«Eksklusiivseid ja erilisi kohti tuleb järjest juurde. Keeldunud oleme ainult ühel juhul. See oli siis, kui meid kutsuti kuumaõhupalliga sõitma ja seal abielu registreerima. Selleks me ei saanud ühegi ametniku nõusolekut. Küll aga oleme käinud väikese jahiga merel abielu sõlmimas. Seal läks see kehva ilma tõttu siiski luhta,» rääkis perekonnaseisuameti juhataja.