Perling: prokuratuur pole Savisaare protsessiga läbikukkunud

Perlingu sõnul oleks saanud kindlasti teha asju paremini, kuid hindab kogu asja kulgu prokuratuuri poolt vaadatuna 10 palli süsteemis kuue ja seitsme vahele.

«Kaitsepolitsei ja prokuratuuri ülesanne oli vähendada, et mitte öelda likvideerida korruptsioon Tallinna linnavalitsuses. Meie eesmärk on kogu aeg olnud ametnikele suunatud korruptsioon. See, mis on juhtunud Edgar Savisaare endaga, seda meie ei saa muuta, sest Savisaare osas asja lõpetamine oli kohtu otsus ja seda tuleb meil aktsepteerida,» ütles Perling ja lisas, et korruptsiooni pole Tallinna linnavalitsuses olnud ilmselt kunagi vähem kui praegu.

Perlingu sõnul on oluline, et on sõlmitud kokkuleppeid, näiteks Villu Reiljani ja Hillar Tederiga, kes tunnistasid oma süüd. Samuti jäi süüdi Keskerakond ning hiljuti esimeses kohtuastmes ka keskerakondlasest parlamendisaadik Kalev Kallo.