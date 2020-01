Tüdrukule otsa sõitnud juht jättis õnnetusest teatamata ja kadus jäljetult

«Kui toimub liiklusõnnetus, kus saab inimene viga, on kohutuslik sellest teavitada Häirekeskust numbril 112. Juhtunust šoki saanud laps ei pruugi hinnata oma tervislikku seisundit adekvaatselt. Laps võib vastata küsimusele, kas kõik on korras, esialgu jaatavalt, kuid hiljem võib arstiabi vajada,» sõnas Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse avariipolitseinik Kaili Küttner.

«Suurema liikluskoormusega tänavatel on suurem oht liiklusõnnetusse sattuda. Ülekäiguradade juures palume nii sõidukijuhtidel kui jalakäijatel olla väga tähelepanelikud. Jalakäijad peavad arvestama sellega, et sõidukijuhid ei pruugi neid erinevatel põhjustel näha, olgu need ilmastikuolud või nutiseadme kasutamine. Sõidukijuhid peavad aga ülekäigurajale lähenedes kiirust vähendama ja arvestama sellega, et keegi võib astuda ülekäigurajale ootamatult,» ütles Kaili Küttner. «Muidugi nõuavad praegused ilmastikuolud hommikusel ja õhtusel ajal helkuri kasutamist.»