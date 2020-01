Tartu koalitsioonikõnelused: lasteaiatasu ei tõuse, rattaringluse arendamine jätkub

Eile oli Tartu võimuliidul arutelus keskkond, kus leiti ka ühismeel. Tartu linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) tõdes Postimehele, et keskkonna teemasid ja küsimusi on linn alati tähtsaks pidanud ning volikogu on nendes olnud üksmeelel. «Keskkonna küsimustes otsustasime, et kindlasti on Tartus tarvis edasi arendada meie edulugu ehk rattaringlust,» rääkis Klaas ja lisas, et soovitakse leida võimalusi rattaringlsue arendamiseks naaber valdadesse. Lisaks leidsid Reformierakond ja SDE, et tuleb jätkata ühistranspordi laiendamisega ning leida võimalusi, kuidas autostumist vähendada. «Et bussiliinid seostuksid paremini maakonna ühistranspordiga, siis ka maakonnast tulijad oleksid rohkem motiveeritud autod koju jätma,» rääkis Klaas.

Sotsiaaldemokraatide Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof ütles, et nii rattaringluses kui ka ühistranspordi osapoolel olid nad Reformierakonnaga nõus. Pikhofi sõnul oli sotsidel ka ettepanek, et kaardistada jalakäijate teekondi ja siis vastavalt parandada jalakäijate teid, hoida neid aastaringselt korras ning teha neid takistustest vabaks. «Siin me mõtleme just erivajadustega inimeste peal, et neil oleks lihtsal liikuda. Lisaks soovime antud kaardistusele teha teavitussüsteemi, et kui mingi takistus tuleb teele, siis inimestel on juba see teada,» selgitas ta.

Lisaks pole Tartu sotsid maha matnud mõtet ka Tartu tuua trammiliiklust. «Me uurime võimalusi, kas oleks võimalik tramm Tartu linnas, et oleks olemas bussile alternatiive ja seda ka lähimate valdadega,» mainis Pikhof.

Tuleval aastal lasteaiatasu ei tõuse

SDE ja Reformierakond keskendusid täna ühisosa leidmisele hariduse valdkonnas. Koalitsioon jõudis kokkuleppele, et järgmisel aastal Tartus lasteaia kohatasu ei tõuse.

«Kolleegide ettepanek oli, et jätta järgmisel aastal lasteaia kohatasu samale tasemele ehk seda mitte tõsta ning siduda lahti lasteaia kohatasu alampalgast,» rääkis Tartu linnapea. Tema sõnul jõudsid nad seisukohale, et väga oluline on alushariduse kvaliteedi tagamine, selle jätkusuutlik areng ning leida ka tasakaalupunkt alushariduse kvaliteedi ja perede toetamise vahel. «Sellest johtuvalt leidsime, et 2021. aastal Tartus lasteaia kohatasu ei tõuse ning kohatasu alampalgast lahti siduda ei ole õige, et alushariduse jätkusuutlikkust tagada,» selgitas läbirääkimiste arenguid Urmas Klaas.

Lasteaia kohatasu tõstmata jätmine läheb linnale maksma 545 000 eurot. «Mis kahtlemata ei ole väike summa. Leppisime kokku, et tuleks läbi viia põhjalik analüüs, et otsida ka kokkuhoiu võimalusi,» mainis ta. Klaasi sõnul on vaja ka mõelda sellele, et on tarvilik tõsta lasteaedade kasvatajate, tugispetsialistide töötasu. «Lasteaedade direktorid soovivad, et neil oleksid paremate töötajate motiveerimiseks motivatsioonifond. Kõik need on vajalikud kulutused ja mõjuvad hästi alushariduse kvaliteedile,» selgitas Klaas.

«No tegelikult on Tartus kohatasu üks kõrgemaid vabariigis ja ütleme nii, et kui sul kaks last käib lasteaias, siis see on päris krõbe hind,» selgitas Heljo Pikhof sotside ettepaneku tagamaid. Kuna sotsid soovisid ka lasteaia kohatasu seotust alampalgaga lahti siduda, mis neil ei õnnestunud, siis lepiti kokku analüüsiga, mis aitaks mõista, kuidas süsteemi muuta.

Pikhofi sõnul arutati ka läbirääkimistel lasteaedade renoveerimiskava üle. «Midagi analoogset koolide enoveerimiskavadega,» täiendades, et Tartus on plaan renoveerida kõiki koole ning plaanis on üleval järjestus ning midagi sarnast soovivad ka sotsid lasteaedadele. «Et kogu personal ja ka vanemad teaksid, kas mõni lasteaed läheb kapitaalremonti või mingeid ruume lasteaias remonditakse,» rääkis ta.