Aasta vaimulik: Eesti pole ateistlik, siin on «oma usk»

Matthias Burghardt on pärit Saksamaalt ja abielus eestlanna Anne Burghardtiga, kes on samuti EELK vaimulik. Lisaks kogudusele töötab Burghardt ka filosoofia- ja religiooniõpetajana Tallinna Inglise Kolledžis, Saue Gümnaasiumis ja Keila Gümnaasiumis.

Burghardt ei pea Eestit kõige ateistlikumaks maaks, nagu seda mitmes kohas mainitud on. Tema sõnul võib olla tegemist hoiakuga, et olla milleski tabelite eesotsas. «Päris ateistlikus ühiskonnas ei müüdaks nii palju kivikesi ja elutarkuse raamatud,» ütleb õpetaja. Ometi lisab ta, et vaimulikuna ei oma talle see tähtsust, kuna Eestis meeldib talle väga.

Paljud eestlased on ristitud luteri kirikus, kord aastas käiakse jõuluteenistusel, ning risti kantakse kaelas uhkusega. Teadmised religioonist on vähesed ja leeris käimine ei tähista ammu täiskasvanuks saamist. Burghardt selgitab, et usu näol ei ole tegemist karbiga, mille peab tingimata ostma ja kohustusena kogu sisu alla neelama. Ta julgustab inimesi religiooniga tutvuma. «On ju nii, et inimesed sageli ei tea, mis see usu «värk» ometi tähendab? Mida see annab ja mida see võtab? Ja kirikusse minna, et uurida, eriti ka ei taheta, sest kardetakse, et ei saa usuinimestest pärast enam lahti,» toob ta näite.

«Kiriku sõnumi näol on tegu kutsega, et ennast seostada Jumala kui Kristuse armastava taevaisaga. See suhe on kristlik usk. Minu tõekspidamised võivad selle suhte kaudu küll muutuda, aga kindlasti mitte nii, et kristlaseks saamisel oleks vaja mingi kindla erakonna poolt hääletada,» selgitab Burghardt.