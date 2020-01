Londoni tänavatele plaanitakse näotuvastuskaameraid

Londoni Metropolitani politsei teatas avalduses, et kaamerad plaanitakse paigutada tänavatele, kus andmete põhjal toimub enim vägivaldseid kuritegusid, näiteks vägistamised, pussitamised või kallaletungid. Kaamerate asukohad märgistatakse.

Abikomissar Nick Ephgrave'i sõnul on sarnane tehnoloogia laialt kasutuses erasektoris. «Modernse politseijõuna usun ma, et meie kohustus on kasutada uusimaid tehnoloogiaid inimeste kaitseks,» kommenteeris ta CNN uudisteallikale.