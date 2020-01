Riik tahab kiirendada pere ja rasedust toetavate teenuse arendamist

Sotsiaalministeerium on loonud töörühma ülesandega koostada analüüs ja ettepanekud raseduskriisi nõustamise ja naistekliinikutes töötavate kliiniliste psühholoogide konsultatsiooni kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamiseks. Ülesande tähtajaks on järgmise aasta märts.

Rahvastiku-, kodanikuühiskonna- ja perepoliitika asekantsler Raivo Küüt saatis sotsiaalministeeriumile kirja, milles märgib, et see valdkond on ka rahvastikuministri vastutusalas, mistõttu tuleb kiiremas korras korraldada koosolek edasise tegevuskava koostamiseks. Küüt ootab sotsiaalministeeriumi vastust juba 29. jaanuariks.