Tusk ja Seeder arutasid Fideszi staatust Euroopa Rahvaparteis

Tusk helistas Seederile, et arutada Fideszi edasist tulevikku EPPs. Isamaa esimehe seisukoht on, et Fideszi väljaheitmine ei tule kasuks ei EPPle ega Euroopale. Seederi hinnangul tuleb kuulata tähelepanelikult ka Orbani kriitikat Euroopa suundumuste osas, püüda liigne emotsionaalsus maha suruda ning leida Euroopa Rahvapartei sees ühisosa, et koos edasi liikuda.