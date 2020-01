Politseikoer Sharky pidas Harjumaal kinni inimest pussitanud noormehe

Häirekeskus sai kell 22.25 teate, et Ämari alevikus pussitati korduvalt 29-aastast meest. Koerajuht Julia Eesalu juhtimisel tabas politseikoer Sharky sündmuskohalt põgenenud 17-aastase kahtlustatava ja leidis noa, mida pussitamisel kasutati.

Kuna noormees oli eelnevalt teist inimest rünnanud, oli alust arvata, et ta võib olla ohtlik ka kõrvalistele inimestele ja politseinikele. «Nooruk ei peatunud ka hoiatusele koera kasutamise kohta,» kirjeldas Aivola sündmusi. Politseikoerale anti käsklus kahtlustatav kinni pidada. Kiirabi osutas kinnipeetule kohapeal esmaabi.

Pärast kinnipidamist avaldas mees, et oli ründamiseks kasutatud noa samal tänaval ära visanud. Koos teenistuskoeraga suunduti väidetavale aadressile asitõendit otsima. Sharky leidis noa maja lähedalt muru seest.

Politseinikud pidasid noormehe kahtlustatavana kinni ja algatas kriminaalmenetluse karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb raske tervisekahjustuse tekitamist. Noormees on politseiga varasemalt korduvalt kokku puutunud ning ta on kahtlustatav veel mitmes kuriteos, sealhulgas ka vägivallakuritegudes.

Prokurör Marika Kreutzberg sõnas, et kahtlustatava varasem taust viitab, et vabaduses võib ta jätkata kuritegude toimepanemist ning hoolimata noorest east on vajalik tema vahistamine. Prokuratuur taotleb kohtult tema vahistamist teisipäeval.