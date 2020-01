Tallinnas hukkus liiklusõnnetuses jalakäija

Esialgsetel andmetel juhtus raske liiklusõnnetus Tallinnas Narva maantee ja Smuuli tee ristmiku lähistel, kus ülekäigurada ületanud naine sai löögi sõiduautolt Mercedes. Paraku olid autolt löögi saanud keskealise naise vigastused sedavõrd rasked, et ta suri sündmuskohal. Hukkunu isik on veel tuvastamisel.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valter Pärn kirjeldas, et õnnetus juhtus fooridega reguleeritud sirgel ja küllaltki hea nähtavusega teelõigul ning menetluses selgitatakse lähemalt, kummale liiklejale õnnetuse hetkel lubav foorituli põles. «Praegu on teada, et auto roolis olnud 20-aastane naine oli kaine ja omab juhtimisõigust ning tema õnnetuses viga ei saanud,» ütles operatiivjuht.