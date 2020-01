Mihkel Kärmas ordeni saanud Vahur Kersnast: ebamaine ja normiväline legend

«Aga kui me räägime Kersnast kui ajakirjanikust, siis on ju fakt, et ta – ma nüüd ei taha öelda, et täitsa ainuisikuliselt –, on peamine, kes uuendas või lausa kloppis nõukogude Eesti žurnalistika puhtaks ja tõi selle 1990ndatesse,» lisab Kärmas.

Kärmas lisab veel, et Kersnast võib rääkida palju ja erinevatel teemadel. Ka näiteks sellest, et ta on aastaid maadeldnud müeloomiga ehk pahaloomulise luuüdikasvajaga. «Kohe, kui sai teatavaks see saatuselöök, et teda on tabanud selline haigus, siis ma mõtlesin, et kui keegi suudab selle alistada, siis on see Kersna, sest tal on ebamaine tahtejõud,» tunnustab Kärmas oma head kolleegi.