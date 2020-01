Ordeni saanud Perling: mul on lihtsalt vedanud meeskonnaga

Perling tõdes, et tunnustus on igale inimesele tähtis. «Aga kui riigi president tunnustab prokuratuuri ja prokuröri, siis muidugi on see tähtis. See annab inimestele jõudu tööd edasi teha, mitte ainul piirist piirini, vaid veel rohkem,» rääkis peagi ametist lahkuv Perling.

Kas talle kui riigi peaprokuröri asendajale tundub, et prokuratuuri hinnatakse ühiskonnas ka laiemalt? «Minule meeldib tegeleda faktide, mitte tunnetega. Ja faktid räägivad seda, et prokuöriamet on õigusteaduskonna tudengite seas populaarne. Oleme saanud kõrge tunnustuse ka sellega, et nad lubavad meil kanda atraktiivse tööandja tiitlit,» lausus Perling. Ta lisas, et kui vaadata uuringuid, siis pöördub ka järjest rohkem inimesi prokuratuuri õigussüsteemi poole – seegi tähendab järjest suuremat usaldust.

«Usaldus on midagi sellist, millega ei saa kunagi rahul olla ja mille peab iga päev välja teenima oma otsuste ja tööga,» nentis Perling. «Aga ma usun, et meil on hea positsioon saada inimestelt veel kõrgemat tunnustust.»

Perlingit rõõmustas seegi, et tema polnud prokuratuuris ainus ordenisaaja – Valgetähe IV klassi teenetemärgi sai ka tema töökaaslane, Lõuna ringkonnapokuratuuri vanemprokurör Toomas Liiva. «Ta on 20 aastat südamega oma asja ajanud, aidanud nii paljusid kannatanuid, püüdnud leida leidlikke lahendusi probleemidele. Arvan, et meil on vedanud meeskonna ja inimestega, see ongi meile tunnustuse toonud,» arvas ta.

Lavly Perling, endise nimega Lepp, lõpetas 1993. aastal Hugo Treffneri Gümnaasiumi ja 1997. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. 1996. aastast töötab ta prokuratuuris. 2004 märtsist määrati ta Viru ringkonnaprokuratuuri juhiks. 2005. aasta septembrist oli ta Põhja ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör. 2007. aastal asus ta juhtima riigiprokuratuuri süüdistusosakonda.

Prokurörina on Perling osalenud näiteks laeva Arctic Sea kaaperdamisjuhtumi uurimises, süüdistajana aprillirahutuste kriminaalasjades, riigireetur Herman Simmi kriminaalasjas, leedulastest libapolitseinike juhtumites jm.