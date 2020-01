Punase Risti teenetemärgi saaja: see on kõigi vähiga võitlevate laste auhind

Uudis tuli Merilaile üllatusena ja ta kuulis sellest sõbralt. «Andis teada ja soovis mulle õnne,» lisas ta.

«See oli meeldiv üllatus, sest see aitab teadvustada, et meil on sellised rasked teemad ja armsad lapsed, kes peavad kahjuks vähiga võitlema,» ütles Merilai.

Ta märkis, et ühest küljest on liit avalikkuses hästi pildil, olgu siis seoses igakevadise heategeva pardiralliga, mida EVLVL vähihaigete laste jaoks korraldab, või millegi muuga. Pardiralli olulisusest kõneleb tema sõnul ka partide arv, mis Kadrioru pargi kanalisse lastakse.

«Aga seda, mida see haigus kaasa toob, kuidas väikelapsed ja noorukid peavad ravi käigus piinlema, milliseid muutusi see peredele kaasa toob ja kuidas see mõjutab tegelikult tervet prekonda – seda teatakse vähem,» jätkas Merilai.